Президент відвідав В'ячеслава Золочевського, який вижив в авіакатастрофі

За інформацією пресслужби Офісу президента, побувавши на місці катастрофи військового літака АН-26, президент Володимир Зеленський попрямував у Військово-медичний клінічний центр, щоб підтримати 20-річного курсанта В'ячеслава Золочевського, який там знаходиться. В'ячеслав - єдиний, кому вдалося вижити після авіакатастрофи під Харковом.
Начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун повідомив, що стан потерпілого - середньої тяжкості. Однак, попри це військовий перебуває в свідомості.
В'ячеслав Золочевський розповів Зеленському, що все відбулося дуже швидко, і було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.
Президент поцікавився, чи мають лікарі та потерпілий все необхідне для надання медичної допомоги.
Також глава держави поспілкувався з матір'ю курсанта Іриною і висловив їй слова підтримки. У разі необхідності їм буде надана вся необхідна допомога.
Раніше повідомлялося, що пасажири АН-26 на ходу вистрибували з літака. Всього в літаку знаходилися 27 осіб. 25 з них загинули на місці, а двоє були госпіталізовані. Пізніше один з двох, що вижили, помер в лікарні.
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