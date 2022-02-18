Президент відвідав В'ячеслава Золочевського, який вижив в авіакатастрофі

07:26 27 вересень Київ, Україна

За інформацією пресслужби Офісу президента, побувавши на місці катастрофи військового літака АН-26, президент Володимир Зеленський попрямував у Військово-медичний клінічний центр, щоб підтримати 20-річного курсанта В'ячеслава Золочевського, який там знаходиться. В'ячеслав - єдиний, кому вдалося вижити після авіакатастрофи під Харковом.

Начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун повідомив, що стан потерпілого - середньої тяжкості. Однак, попри це військовий перебуває в свідомості.

В'ячеслав Золочевський розповів Зеленському, що все відбулося дуже швидко, і було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

Президент поцікавився, чи мають лікарі та потерпілий все необхідне для надання медичної допомоги.

"Вогонь, знищений літак, темрява та тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті. Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В'ячеслав. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити та оговтатися від тієї страшної ночі. Вічна пам'ять загиблим", - написав Зеленський на своєму Telegram-каналі.

Також глава держави поспілкувався з матір'ю курсанта Іриною і висловив їй слова підтримки. У разі необхідності їм буде надана вся необхідна допомога.

Раніше повідомлялося, що пасажири АН-26 на ходу вистрибували з літака. Всього в літаку знаходилися 27 осіб. 25 з них загинули на місці, а двоє були госпіталізовані. Пізніше один з двох, що вижили, помер в лікарні.