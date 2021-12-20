Президент підписав закон про поліпшення "пакета малюка"

11:41 12 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", який має на увазі надання допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами та ефективне використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" № 1359 -IX.



Про це повідомляє Офіс Президента.

"Підтримка сімей під час вагітності і після народження дитини є одним із першочергових завдань держави. З цією метою породіллям надається одноразова натуральна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами - "пакет малюка". Але сьогодні на законодавчому рівні не закріплений орган, відповідальний за призначення і виплату такої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Закон, який підписав президент, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення і виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника) новонародженого.



При цьому допомога "пакет малюка" не зараховується в розмір допомоги при народженні дитини (41 280 гривень).



Також цим законом закріплюється вартість "пакета малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.



Такі зміни в законодавство дозволять проводити закупівлі товарів для комплектування "пакета малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.



Таким чином даний закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів і для державного захисту новонароджених.



Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.