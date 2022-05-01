Президент підписав закон про підтримку українських аграріїв

13:31 02 грудня Київ, Україна

Створення Державного аграрного реєстру надасть можливість працівникам сільгоспсектору своєчасно отримувати державні дотації, а "єдиний кабінет аграрія" дозволить обмінюватися інформацією з будь-яким земельним кадастром України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції" № 985-IX, який Верховна Рада прийняла 5 листопада 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Документ створює єдину державну інформаційну систему - Державний аграрний реєстр, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.





Відповідно до закону, Державний аграрний реєстр ведеться коштом державного бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродукції, їхніх майнових, земельних, екологічних, трудових, фінансово-кредитних та інших прав. Реєстр ведеться шляхом добровільного внесення в нього виробниками сільгосппродукції правдивих відомостей про себе.



Також закон розширює коло потенційних отримувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди і ягоди.



Крім того, вводиться можливість підтримки виробників, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.



Як відзначають автори закону в пояснювальній записці, створення Державного аграрного реєстру спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку їхнього статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, надасть можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу коштів державної підтримки. Буде сформовано "єдиний кабінет аграрія", що дозволить користуватися державними сервісами, взаємодіяти з реєстрами і кадастрами, зокрема, при реєстрації земельних ділянок або виправленні помилок у Державному земельному кадастрі.