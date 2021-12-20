Президент відкликав постанови про вибори

15:17 13 липень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради постанову про місцеві вибори. За даними джерел РБК-Україна, причина - некоректне опис, як будуть проходити вибори в районних радах.

Про відкликання постанови оголосив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що президент направив у Верховну раду лист, щоб з сьогоднішнього порядку денного прибрати проекти №3809 (про призначення місцевих виборів, - ред.) І №3708, 3708-1 - про зарплати чиновників.

При цьому джерело РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу" заявив, що Рада сьогодні не розглядатиме постанову.

"Скоріше за все ні. Можливо, президент відкличе постанову ", - повідомило джерело.

Він також додав, що в поданому постанові некоректно описано, як будуть проходити вибори в районних радах. Сьогодні парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати і передати в тираж уточнену версію, але депутати не встигли підготувати документ до 14:00

"Комітет зібрався, але ми не прийшли до зрозумілого відповіді, як це правильно зробити", - відзначило джерело.

Нагадаємо, минулого тижня в Раду внесли проект постанови про місцеві вибори, які повинні пройти 25 жовтня 2020 року.

Згідно з проектом, Раді пропонують знову не проводити вибори в Донецький та Луганський обласні ради.