Президент має намір включити в нормандський формат США, Великобританію і Канаду

11:10 26 квітень Київ, Україна

На сьогодні формат Мінських переговорів не відповідає реальним запитам, його необхідно розширювати новими учасниками. Ними повинні стати США , Великобританія і Канада

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, 26 квітня.

"Зараз я беру участь в процесі, який був розроблений до мого приходу. Мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації. Він повинен служити цілям теперішнього, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що хоче провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому Зеленського "не хвилює місце проведення, мова йде про зміст".



Разом з тим, він відкинув пропозицію Путіна почати вести переговори з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".