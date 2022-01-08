Президент має намір включити в нормандський формат США, Великобританію і Канаду

На сьогодні формат Мінських переговорів не відповідає реальним запитам, його необхідно розширювати новими учасниками. Ними повинні стати США, Великобританія і Канада.
Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, 26 квітня.
Він зазначив, що хоче провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому Зеленського "не хвилює місце проведення, мова йде про зміст".
Разом з тим, він відкинув пропозицію Путіна почати вести переговори з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
Разом з тим, він відкинув пропозицію Путіна почати вести переговори з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
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