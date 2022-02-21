Президент має намір збільшити чисельність ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного опору", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.
Про це йдеться в законопроєкті №5558, текст якого опублікований на сайті парламенту у вівторок, 25 травня.
"Затвердити чисельність Збройних сил України в кількості, що не перевищує 261000 осіб, в тому числі 215000 військовослужбовців".
Документом пропонується сформувати в Україні національний опір; сприяти максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.
Документ, зокрема, передбачає визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного опору.
Також він визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення національного опору і забезпечення соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання опору.
На цей момент чисельність ЗСУ становить понад 250 тисяч військових.
"Затвердити чисельність Збройних сил України в кількості, що не перевищує 261000 осіб, в тому числі 215000 військовослужбовців".
Документом пропонується сформувати в Україні національний опір; сприяти максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.
Документ, зокрема, передбачає визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного опору.
Також він визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення національного опору і забезпечення соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання опору.
На цей момент чисельність ЗСУ становить понад 250 тисяч військових.
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