Президент має намір збільшити чисельність ЗСУ

16:16 25 травень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного опору", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це йдеться в законопроєкті №5558, текст якого опублікований на сайті парламенту у вівторок, 25 травня.



"Затвердити чисельність Збройних сил України в кількості, що не перевищує 261000 осіб, в тому числі 215000 військовослужбовців".



Документом пропонується сформувати в Україні національний опір; сприяти максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.



Документ, зокрема, передбачає визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного опору.



Також він визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення національного опору і забезпечення соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання опору.



На цей момент чисельність ЗСУ становить понад 250 тисяч військових.