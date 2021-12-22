Представники США і ЄС провели переговори по Україні

09:56 14 квітень Київ, Україна

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорили останні події в Україні.

Про це йдеться в пресрелізі зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненому у вівторок, 13 квітня.

"Жозеп Боррель і Ентоні Блінкен обговорили останній розвиток подій в Україні і висловили глибоку заклопотаність нарощуванням військових сил Росії біля кордонів України і в незаконно анексованому Криму", - йдеться в заяві.

Також в ході зустрічі сторони домовилися продовжувати роботу щодо стабілізації в Афганістані і обмінялися думками про триваючу кризу в Ефіопії.