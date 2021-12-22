Представники США і ЄС провели переговори по Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорили останні події в Україні.
Про це йдеться в пресрелізі зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненому у вівторок, 13 квітня.
Також в ході зустрічі сторони домовилися продовжувати роботу щодо стабілізації в Афганістані і обмінялися думками про триваючу кризу в Ефіопії.
Крім того, Блінкен і Боррель обговорили іранську ядерну угоду і наголосили на важливості її повної імплементації всіма сторонами.
Як повідомлялося, напередодні Блінкен також провів переговори з главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Крім ситуації з військовою активністю Росії, співрозмовники обговорили важливість реформ і боротьби з корупцією в Україні.
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