Представники ОБСЄ зафіксували на Донбасі 194 порушення за добу

06:49 17 червня Київ, Україна

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) опублікувала свій звіт за результатами моніторингу ситуації на Донбасі. Згідно з наведеними даними, тільки за добу 15 червня було зафіксовано 194 порушення режиму припинення вогню.

У звіті зазначено, що всі порушення, в тому числі 32 вибухи (два - від вихідного вогню і 30 вибухів невизначеного походження), зафіксовані в Донецькій області. При цьому за попередній звітний період в регіоні зафіксовано 33 порушення.

Найбільш напруженою була ситуація в районі ділянки розведення в Петровському і біля Майорська. Спостерігачі чули численні вибухи невизначеного походження, а також постріли зі стрілецької зброї.

"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - зазначено в доповіді, тоді як за попередній звітний період порушень було 11.

Крім того, як повідомляється, сепаратисти обстріляли безпілотник ОБСЄ і заважали пересуванню спостерігачів через блокпости.

Нагадаємо, напередодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 24-річний український військовослужбовець з Львівської області Роман Галуха.

Крім того, ще один захисник отримав осколкове поранення в результаті обстрілу українських позицій сепаратистами в районі селища Луганське Бахмутського району.