Голова Нацполіції: ніякого витоку даних з сайту не може бути

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, в результаті масштабної хакерської атаки витоку інформації з сайтів Національної поліції України не відбулося.
"Впав виключно новинний сайт Національної поліції. Ми встановили причини, відразу відімкнули його від Мережі. З'явилися дві новини і сайт був відразу нами ж покладений для того, щоб з'ясувати, чому сталося втручання в роботу сайту. Ніякої видачі, ніяких документів, скріншотів просто не може бути", - підкреслив Клименко.
Нагадаємо, що 23 вересня невідомі зламали сайт Національної поліції України. Зокрема, на ресурсі розмістили інформацію про нібито вибух на Рівненській АЕС.
Зараз пошуками зловмисників займається кіберполіція. Хакерам загрожує до шести років ув'язнення.
Фахівці вважають, що таким чином зловмисники вивчають захист українських державних сайтів і готуються до місцевих виборів.
"Впав виключно новинний сайт Національної поліції. Ми встановили причини, відразу відімкнули його від Мережі. З'явилися дві новини і сайт був відразу нами ж покладений для того, щоб з'ясувати, чому сталося втручання в роботу сайту. Ніякої видачі, ніяких документів, скріншотів просто не може бути", - підкреслив Клименко.
Нагадаємо, що 23 вересня невідомі зламали сайт Національної поліції України. Зокрема, на ресурсі розмістили інформацію про нібито вибух на Рівненській АЕС.
Зараз пошуками зловмисників займається кіберполіція. Хакерам загрожує до шести років ув'язнення.
Фахівці вважають, що таким чином зловмисники вивчають захист українських державних сайтів і готуються до місцевих виборів.
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