Підприємців чекають нові штрафи за неналежне запобігання COVID-19

11:51 17 грудня Київ, Україна

Нардепи підтримали законопроєкт, який передбачає штраф для суб'єктів господарювання за пропуск осіб у транспорт і громадські будівлі без одягнених засобів захисту.



"За" законопроєкт №3890 про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, проголосував 241 народний депутат.



Проєктом закону передбачено внесення змін до ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", згідно з якими відтепер за допуск особи в громадські місця, де здійснюється обслуговування населення, і громадський транспорт в період дії карантину, без попередження про необхідність одягти засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема, респіратор або захисну маску, яка закриває ніс і рот, або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без одягнених засобів індивідуального захисту - юридична особа, фізична особа-підприємець платять штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).



Передбачено також, що за обслуговування споживачів в період дії карантину, працівниками підприємств або безпосередньо фізичною особою - підприємцем без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, юридична особа, фізична особа - підприємець платять штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).