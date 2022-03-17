Уряд затвердив Стратегію безпеки руху на дорогах

06:10 22 жовтня Київ, Україна

Глава Мінінфаструктури Владислав Криклій розповів, що безпека дорожнього руху для Міністерства є пріоритетом №1, так, в Україні затвердили Стратегію з безпеки на дорогах.

"Коли я став міністром, рівень виконання програми з безпеки дорожнього руху досягав лише 38%. Зараз за програмою 2020 року Укрінфрапроєкт оголосив закупівлі на всі 100%. І ми працюємо далі над тим, щоб дати якісно нове бачення, якою має бути ефективна програма безпеки", - додав Криклій.

Ключова мета Стратегії - знизити рівень смертності в результаті ДТП в порівнянні з 2019 роком як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року, додав Криклій.

"Це, своєю чергою, дозволить уберегти більше ніж 1000 людських життів щорічно", - прокоментував він.



Крім того, Стратегія має на меті наблизити національні показники безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, поліпшити стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури.

Також документ спрямований на зменшення ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму та впровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя і здоров'я населення.



Стратегія безпеки руху складається з:



- цифровізації і впровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

- розвитку сучасної інфраструктури безпеки;

- створення і правил на ринку перевезень, що виключають нехтування безпекою з боку перевізників;

- створення системи ефективної і швидкої допомоги потерпілим в ДТП;

- довготривалої масштабної кампанії, покликаної істотно змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.



Криклій додав, що в цьому році в рамках програми президента "Велике будівництво" будується інфраструктура безпеки.



"Це 26 кільцевих розв'язок в місцях найбільшої концентрації ДТП, 76 демпферних систем і близько 1000 безпечних і сучасних пішохідних переходів. Нова стратегія передбачає перехід до якісно нового планування при відновленні доріг. Це доступність транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, будівництво відокремлених велосипедних доріжок, заборона рекламних конструкцій на узбіччях доріг, створення зручних місць відпочинку водіїв з урахуванням європейських вимог і т.д.", - додав Криклій.





Важливою складовою безпеки руху, яку в цьому році реалізувало Мінінфраструктури спільно з Міністерством внутрішніх справ, є запуск автоматичної відеофіксації порушень ПДР.



Крім цього, відомство активно працює над розробкою і запуском системи автоматичного габаритно-вагового контролю з пристроєм комплексів WIM ("Зважування в русі") і Weigh Control System, яка буде забезпечувати автоматичний збір даних з WІM і стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови і розподіл надходжень від штрафів.



"На основі затвердженої Стратегії надалі буде розроблений План заходів щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 року та Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року", - повідомили в МІУ.