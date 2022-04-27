Уряд України посилює правила перетину кордону через Дельту

16:43 28 липня Київ, Україна

Щоб не допустити поширення штаму Дельта в Україні, уряд прийняв рішення посилити правила перетину кордону, зокрема, повернути ПЛР-тестування.
 
Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду.

Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію.
"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав міністр.
Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.

Також нові правила передбачають, що:
  • українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.
  • українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
  • якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію.
Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.