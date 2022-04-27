Уряд України посилює правила перетину кордону через Дельту

Щоб не допустити поширення штаму Дельта в Україні, уряд прийняв рішення посилити правила перетину кордону, зокрема, повернути ПЛР-тестування.
Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду.
Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію.
Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.
Також нові правила передбачають, що:
- українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.
- українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
- якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію.
Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.
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