Уряд України посилює правила перетину кордону через Дельту

16:43 28 липня Київ, Україна

Щоб не допустити поширення штаму Дельта в Україні, уряд прийняв рішення посилити правила перетину кордону, зокрема, повернути ПЛР-тестування.

Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду.



Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав міністр.

Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.



Також нові правила передбачають, що:

українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.

українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію.

Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.