Уряд України провів відеозустріч з послами G7: що обговорили

06:59 20 листопада Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак і директор НАБУ Артем Ситник в форматі відеоконференції обговорили важливі питання з послами "Великої сімки" (G7) і ЄС.



Зустріч була присвячена питанням виходу з кризи, яку викликав своїми останніми рішеннями Конституційний Суд України, функціонування Національного антикорупційного бюро та проведення ефективної судової реформи.



Президент підкреслив, що категорично не сприймає останні рішення Конституційного Суду.

«Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично «обнулило» всю систему боротьби з корупцією», - заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що першочерговим завданням української влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів та відновити роботу системи електронного декларування.

Глава держави нагадав, що недавно провів з цього питання детальну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який запропонував експертизу комісії в цій складній ситуації.

Крім того, Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них - відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій НАЗК і вирішення питання Конституційного Суду.



Окремо президент наголосив, що перед українською владою стоїть більш стратегічне завдання - реформа судової системи.

«Переконаний, що є необхідність відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз - найкращий час для реалізації судової реформи», - сказав глава держави.

Він розповів, що була відновлена діяльність Комісії з питань правової реформи при Офісі Президента, робота якої спрямована, зокрема, на реформування судової влади в Україні. Також зараз проходять консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

Посли G7 відзначили, що підтримують зусилля президента для реалізації судової реформи, яка є ключовим фактором для переходу України на новий рівень євроінтеграції. Також дипломати повністю підтримали оперативну реакцію української влади на рішення Конституційного Суду України.



Сторони погодилися з тим, що потрібно забезпечити процедуру чесного і прозорого відбору нових суддів КСУ.



Окремо учасники обговорили загрози, які постали перед Національним антикорупційним бюро України через рішення Конституційного Суду.



Президент підкреслив, що визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» на цей момент не створює ніяких загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

«Рішення Конституційного Суду не скасовує факту створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ буде залишатися на посаді», - заявив президент.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що повністю згоден з позицією глави держави і Офісу Президента України щодо відсутності факторів, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ зараз не впливає на здатність НАБУ виконувати обов'язки незалежно і ефективно. У той самий час НАБУ спільно з владою буде опрацьовувати низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ в майбутньому.



Посли G7 відзначили, що такі системні зустрічі з главою держави і керівником Офісу Президента з актуальних питань є основою для ефективної співпраці.