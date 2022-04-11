Уряд вирішив підвищити мінімальну пенсію військовим пенсіонерам, а також ввести надбавки

Кабінет Міністрів України прийняв рішення підвищити мінімальну пенсію військовим пенсіонерам, крім того, майже 400 тисяч осіб будуть щомісяця отримувати грошові надбавки.
Відповідне рішення прийнято на засіданні в середу, 14 липня.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 400 тисяч осіб будуть щомісяця отримувати грошові надбавки в 2 тисячі гривень, а мінімальна пенсія у військових пенсіонерів буде 3854 гривні.
Крім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
Згідно з постановою, для звільнених з військової служби з держбюджету в липні - грудні 2021 року виділять 5,3 млрд гривень.
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, після перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям Збройних сил України в 2018 році їхні пенсії не індексувалися через відсутність відповідного механізму, а диспропорція в розмірах пенсій, в залежності від часу їхнього призначення, становить понад 70%.
Прем'єр прямо під час засідання доручив заступнику міністра соцполітики вийти до мітингувальників і доповісти їм про виконання їхніх вимог.
Раніше тисячі військових пенсіонерів пікетували Верховну Раду, а після перемістилися до Кабміну.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 400 тисяч осіб будуть щомісяця отримувати грошові надбавки в 2 тисячі гривень, а мінімальна пенсія у військових пенсіонерів буде 3854 гривні.
Крім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
Згідно з постановою, для звільнених з військової служби з держбюджету в липні - грудні 2021 року виділять 5,3 млрд гривень.
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, після перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям Збройних сил України в 2018 році їхні пенсії не індексувалися через відсутність відповідного механізму, а диспропорція в розмірах пенсій, в залежності від часу їхнього призначення, становить понад 70%.
Прем'єр прямо під час засідання доручив заступнику міністра соцполітики вийти до мітингувальників і доповісти їм про виконання їхніх вимог.
Раніше тисячі військових пенсіонерів пікетували Верховну Раду, а після перемістилися до Кабміну.
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