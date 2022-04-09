Уряд розробив 5 цифрових рішень для боротьби з COVID
12:48 17 листопада Київ, Україна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив цифрові рішення, спрямовані на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
"Сьогодні хочу представити 5 основних цифрових рішень, які будуть введені найближчим часом:
1) цифровізація і централізація збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань;
2) вдосконалення мобільного додатка "Вдома" ("Дій вдома" - ред.), з використанням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;
3) запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID-19;
4) впровадження електронного направлення на ПЛР, що дозволить відстежувати черги і не створювати їх в режимі реального часу;
5) QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади. Подібна система діє у Великобританії - єдина країна.
Ми будемо рухатися швидко і будемо другою країною світу, яка введе подібні заходи", - зазначив Шмигаль.
Глава уряду також розповів, що постановою про проведення протиепідемічних розслідувань Верховна Рада надала уряду можливість реалізовувати комплексні протиепідемічні розслідування. У тому числі - шляхом створення Єдиного електронного реєстру та відповідних цифрових рішень.
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