Уряд розробив 5 цифрових рішень для боротьби з COVID

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив цифрові рішення, спрямовані на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

"Сьогодні хочу представити 5 основних цифрових рішень, які будуть введені найближчим часом:



1) цифровізація і централізація збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань;



2) вдосконалення мобільного додатка "Вдома" ("Дій вдома" - ред.), з використанням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;



3) запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID-19;



4) впровадження електронного направлення на ПЛР, що дозволить відстежувати черги і не створювати їх в режимі реального часу;



5) QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади. Подібна система діє у Великобританії - єдина країна.

Ми будемо рухатися швидко і будемо другою країною світу, яка введе подібні заходи", - зазначив Шмигаль.