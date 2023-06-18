Уряд планує повноцінно запустити новий корпус «Охматдиту» в 2021 році

Володимир Зеленський провів зустріч із заступником міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком і гендиректором Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимиром Жовніром, для обговорення проблем, які існують в сфері спеціалізованої медичної допомоги дітям.
Учасники зустрічі зупинилися на питанні дефіциту і розпорошеності високопрофесійних кадрів, що перешкоджає отриманню необхідної медичної допомоги за принципом «замкнутого циклу», на наявних планувальних рішеннях, які не дозволяють побудувати безпечний внутрішньолікарняний маршрут пацієнта.
Торкнулися також проблеми недостатнього технологічного забезпечення обласних дитячих лікарень і відставання в розвитку технологій, через що лише 14% дитячих лікарень виконують понад 50% операцій високої складності.
Главі держави доповіли про реальний стан справ щодо укомплектування нового корпусу лікарні «Охматдит» новітнім обладнанням та намітили подальші шляхи розвитку закладу.
Учасники зустрічі зупинилися на питанні дефіциту і розпорошеності високопрофесійних кадрів, що перешкоджає отриманню необхідної медичної допомоги за принципом «замкнутого циклу», на наявних планувальних рішеннях, які не дозволяють побудувати безпечний внутрішньолікарняний маршрут пацієнта.
Торкнулися також проблеми недостатнього технологічного забезпечення обласних дитячих лікарень і відставання в розвитку технологій, через що лише 14% дитячих лікарень виконують понад 50% операцій високої складності.
Главі держави доповіли про реальний стан справ щодо укомплектування нового корпусу лікарні «Охматдит» новітнім обладнанням та намітили подальші шляхи розвитку закладу.
Президент зазначив, що Міністерство охорони здоров'я вже до кінця першого кварталу 2021 повинно представити йому на розгляд обґрунтування кількості закладів, які за своєю функціональністю відповідатимуть «Охматдиту» і входитимуть в мережі міжрегіональних дитячих лікувально-діагностичних центрів з багатофункціональною інфраструктурою.
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