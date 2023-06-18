Уряд планує повноцінно запустити новий корпус «Охматдиту» в 2021 році

«Охматдит» - це заклад, який має визнання далеко за межами України. Це лідер дитячої медицини, в якому мають бути започатковані кращі новітні практики для лікування дітей. Ми розуміємо, що корпуси лікарні не відповідають сучасним будівельним нормам, а стан деяких відділень близький до аварійного. Наше завдання в цьому році - повноцінно запустити новий корпус лікарні і зробити новий проєкт подальшого функціонування Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» як єдиного медичного простору, в якому надається медична допомога як вагітним, так і дітям», - підкреслив Володимир Зеленський.