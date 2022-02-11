Уряд планує евакуювати українців із Сектора Гази протягом 48 годин

15:05 19 травень Київ, Україна

На виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд домовився про зелений коридор для евакуації громадян України з Сектора Гази.

Евакуація відбудеться протягом 48 годин, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Кабміну 19 травня.

"У Секторі Гази орієнтовно перебуває 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину", - повідомив Кулеба.

Міністр також зазначив, що разом з українцями про бажання евакуюватися із Сектора Гази заявили громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

"Посольство вже склало списки, ми домовилися про зелений коридор і така евакуація буде здійснена в найкоротші терміни", - підкреслив Кулеба.

Він пояснив, що евакуація буде здійснена через Єгипет, з владою якого вже узгоджені організаційні питання.