Уряд планує евакуювати українців із Сектора Гази протягом 48 годин
15:05 19 травень Київ, Україна
На виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд домовився про зелений коридор для евакуації громадян України з Сектора Гази.
Евакуація відбудеться протягом 48 годин, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
на засіданні Кабміну 19 травня.
"У Секторі Гази орієнтовно перебуває 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину", - повідомив Кулеба.
Міністр також зазначив, що разом з українцями про бажання евакуюватися із Сектора Гази заявили громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.
"Посольство вже склало списки, ми домовилися про зелений коридор і така евакуація буде здійснена в найкоротші терміни", - підкреслив Кулеба.
Він пояснив, що евакуація буде здійснена через Єгипет, з владою якого вже узгоджені організаційні питання.
"В цей час на виконання доручення президента України прийнято рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території Сектора Гази на територію Єгипту і організацію відповідного рейсу коштом резервного фонду бюджету України. Якщо не відбудеться ніяких форс-мажорних подій в зв'язку з загостренням конфлікту, то, за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться", - сказав Кулеба.
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