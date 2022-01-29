Уряд не виключає продовження адаптивного карантину до серпня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональний карантин через коронавірус, який уряд встановив до 30 червня, швидше за все, буде продовжений до серпня.
За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності COVID-19 починають рости, то обмеження вводяться автоматично, якщо ж ні - то країна живе в "зеленій" зоні ". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасований.
Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, в разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося в минулу хвилю захворюваності.
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