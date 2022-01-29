Уряд не виключає продовження адаптивного карантину до серпня

07:01 11 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональний карантин через коронавірус, який уряд встановив до 30 червня, швидше за все, буде продовжений до серпня.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності вакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", - заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності COVID-19 починають рости, то обмеження вводяться автоматично, якщо ж ні - то країна живе в "зеленій" зоні ". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасований.

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації і від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі в світі, будуть чи не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", - уточнив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, в разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося в минулу хвилю захворюваності.