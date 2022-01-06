Уряд хоче продовжити карантин і заборонити в'їзд іноземцям

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Кривазахворюваності коронавирусной інфекцією зростає, в зв'язку з цим уряд запропонував продовжити карантин до 1 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським у вівторок, 25 серпня, повідомляє прес-служба глави держави.



Як зазначив Шмигаль, загальна кількість осіб, які захворіли на Covid-19 в Україні з початку пандемії, перевищило 108 тисяч. Найбільш постраждалі від коронавируса області - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.



З огляду на негативну динаміку захворюваності, Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів і проведення концертів.

"Але карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах ", - підкреслив Зеленський.

На нараді зазначалося, що в світі також спостерігається зростання показників захворюваності Covid-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в "червону зону" епідемії, терміном на 30 днів. Ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

У той же час Володимир Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі слід передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну.