Уряд готується до спалаху штаму Дельта в Україні

Для протидії поширенню штаму «Дельта» в Україні буде скоординована робота органів місцевої влади та підготовлена медична система.
Про це йшлося на селекторній нараді, повідомляє Офіс Президента.
У зв'язку з ростом захворюваності на COVID-19 в Європі через штам «Дельта» необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення.
Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Тому потрібно нарощувати кількість тестів на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.
Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Тому потрібно нарощувати кількість тестів на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.
Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: понад 2 млн українців отримали першу дозу і більш ніж 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником з початку прищеплювальної кампанії.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема, в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищепити якомога більше людей. Найближчим часом в цілому очікують 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: понад 2 млн українців отримали першу дозу і більш ніж 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником з початку прищеплювальної кампанії.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема, в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищепити якомога більше людей. Найближчим часом в цілому очікують 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.
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