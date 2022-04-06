Уряд готується до спалаху штаму Дельта в Україні

16:05 12 липня Київ, Україна

Для протидії поширенню штаму «Дельта» в Україні буде скоординована робота органів місцевої влади та підготовлена медична система.

Про це йшлося на селекторній нараді, повідомляє Офіс Президента.





Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Тому потрібно нарощувати кількість тестів на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму. У зв'язку з ростом захворюваності на COVID-19 в Європі через штам «Дельта» необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення.Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Тому потрібно нарощувати кількість тестів на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

«Уряд планує активно працювати в цьому напрямку в наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного росту захворюваності», - підкреслив Шмигаль.

Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.



За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень проти COVID-19: понад 2 млн українців отримали першу дозу і більш ніж 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником з початку прищеплювальної кампанії.



Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема, в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищепити якомога більше людей. Найближчим часом в цілому очікують 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.