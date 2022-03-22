Уряд Франції оголосив максимальний рівень терористичної загрози

17:01 29 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 29 жовтня, в різних містах Франції відбулися одна спроба і два терористичних напади, також в Саудівській Аравії, чоловік скоїв напад на охоронця Французького консульства в Джидді.

Президент Франції Еммануель Макрон скликає Раду національної оборони, в країні оголошено максимальний рівень терористичної загрози.

Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Ніцца, Франція

Близько 10:00 (за київським часом) озброєний ножем чоловік напав на людей біля храму Нотр-Дам. Нападник убив трьох людей: обезголовив 70-річну жінку, яка регулярно відвідувала церкву, 45-річного церковнослужителя і жінку близько 30 років.

Зловмисника затримали через 10 хвилин після інциденту.

Ним виявився 25-річний Брахім. Він говорить французькою мовою і визнає вчинений вранці напад. Повідомляється також, що ні телефону, ні документів у хлопця не було. Поліція зняла у нього відбитки пальців.



Його доставили в міську лікарню. Палату охороняють співробітники національної поліції. Під час передачі чоловік повторював "Аллах Акбар", як і під час нападу та затримання.

Ліон, Франція

Місцева поліція затримала біля трамвайної зупинки чоловіка, який розмахував 10-сантиметровим ножем. Зловмисник готувався напасти. Повідомляється, що за національністю він афганець.

Авіньйон, Франція

Пізніше озброєний ножем чоловік напав на поліціянта в Авіньйоні. Його застрелили під час спроби нападу на інших співробітників поліції.

Французьке консульство, Джидда, Саудівська Аравія

Другий нападник поранив охоронця французького консульства в Джидді, Саудівська Аравія. Повідомляється, що він викрикував ісламські гасла. Його затримала місцева поліція.