Позитивна динаміка: частина областей можуть перейти в "зелену" зону

Восьмий тиждень поспіль стабільно знижується динаміка захворюваності на COVID-19 в Україні, частина областей незабаром можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки.
Про це йшла мова на нараді в Офісі Президента в понеділок, 17 травня, повідомляє пресслужба ОП.
Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив президенту Володимиру Зеленському, що на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих в порівнянні з 420 тисячами на піку епідемії.
Також президенту доповіли, що в ці вихідні в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток Дія. Всього в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.
Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив президенту Володимиру Зеленському, що на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих в порівнянні з 420 тисячами на піку епідемії.
Також президенту доповіли, що в ці вихідні в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток Дія. Всього в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.
Також Зеленський доручив вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.
Президенту також повідомили, що на отримання компенсації зареєструвалися понад 360 000 представників бізнесу, 120 тисячам з них вже здійснено виплату в цілому на мільярд гривень.
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