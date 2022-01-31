Позитивна динаміка: частина областей можуть перейти в "зелену" зону

17:09 17 травень Київ, Україна

Восьмий тиждень поспіль стабільно знижується динаміка захворюваності на COVID-19 в Україні, частина областей незабаром можуть перейти на «зелений» рівень епідемічної небезпеки.

Про це йшла мова на нараді в Офісі Президента в понеділок, 17 травня, повідомляє пресслужба ОП.



Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив президенту Володимиру Зеленському, що на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих в порівнянні з 420 тисячами на піку епідемії.



Також президенту доповіли, що в ці вихідні в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток Дія. Всього в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.

"Майже всі області зараз знаходяться в жовтій зоні. Черкаська область - єдина в помаранчевій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на зелений рівень епідемічної небезпеки", - сказав Шмигаль.

Також Зеленський доручив вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.



Президенту також повідомили, що на отримання компенсації зареєструвалися понад 360 000 представників бізнесу, 120 тисячам з них вже здійснено виплату в цілому на мільярд гривень.