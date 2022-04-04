Потураєв: всупереч старанням РФ, ОБСЄ прийняла резолюцію по Криму і Донбасу

20:56 06 липня Київ, Україна

Сьогодні на засіданні ОБСЄ була затверджена резолюція по Криму і Донбасу, парламентарії висунули вимогу до РФ негайно звільнити окуповані землі і припинити масштабні порушення міжнародного законодавства.



Про це повідомив в Facebook нардеп від "Слуги народу", глава української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.



Він підкреслив, що резолюцію прийняли, незважаючи на "шалений опір російської делегації і делегацій країн, які знаходяться під впливом РФ".



Резолюція, ініційована Україною, суворо засуджує окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей, військові злочини російської влади, збройних сил і найманців на тимчасово окупованих українських територіях, підкреслив Потураєв.



Він написав, що резолюція засуджує спроби Росії заблокувати Керченську протоку і Азовське море, порушення прав людини в окупованому Криму і ОРДЛО, мілітаризацію півострова, видачу російських паспортів жителям окупованих територій.



"Прийнявши резолюцію по Україні, Парламентська асамблея ОБСЄ в черговий раз висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території і припинити зухвалі і масштабні порушення міжнародного законодавства", - підкреслив нардеп.



Проєкт резолюції по Донбасу і Криму внесли до порядку денного ОБСЄ сьогодні, інформувала пресслужба асамблеї в Twitter.



Глава російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Петро Толстой після голосування за резолюцію покинув зал на знак протесту, пише ТАСС. Слідом за Толстим від відеоконференції відключився перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.



Резолюцію по Білорусі сьогодні теж ухвалили, уточнив Потураєв.



Толстой, залишаючи зал, "грюкнув дверима".