Потураєв проти примусової українізації ЗМІ

16:19 27 липень Київ, Україна

Український політик, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, розповів про своє ставлення до українізації друкованих засобів масової інформації. Він вважає, що приватні організації мають право видаватися на будь-якій мові.

"Я з цією нормою не згоден, і про це відкрито говорю, тому що друковані ЗМІ - це приватний бізнес, вони не використовують жоден державний ресурс, на відміну від телебачення і радіо. І це справа видавця, якою мовою видавати: хочу, видаю на китайському для китайської діаспори, для вірменської діаспори - вірменською, для азербайджанської - на азербайджанською мовою ", - розповів депутат" Слуги народу "Микита Потураєв.

Як приклад народний депутат навів Німеччину, де виходять як мінімум три газети турецькою мовою.

"Вони що, зобов'язані друкувати 50% тиражу для чогось на німецькому? Ні. Це успішний комерційний проект, тому що там є величезна турецька діаспора, яка із задоволенням купує ці газети ", - зауважив депутат.

У той же час політик розповів, що "слуги народу" навмисно "не лізли в закон про мову" і запропонував дочекатися рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, в червні 2020 року Верховна Рада призначила Микиту Потураєва головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Раніше цю посаду займав Олександр Ткаченко, який згодом став міністром культури.