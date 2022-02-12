Втрати третього дня боїв в Нагірному Карабаху

З повідомлення інформагентства dpa з посиланням на офіційні дані з Єревана і Баку стало відомо, що у вівторок, 29 вересня, в третій день боїв у Нагірному Карабаху кількість жертв тільки з вірменської сторони досягла 114 осіб. Серед загиблих - десятки військових і цивільних.
Про точну кількість загиблих з боку Азербайджану поки невідомо. Генпрокуратура країни заявила про 12 загиблих цивільних і ще 35 поранених, які потрапили до лікарень. Про військові втрати в Баку не повідомляють.
Бої в Нагірному Карабаху тривають з неділі. У вівторок азербайджанські війська продовжили наступ у бік міста Фізулі, повідомило Міністерство оборони Азербайджану. За даними відомства, було знищено чотири вірменських танка.
У Степанакерті Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки своєю чергою заявляє про знищення великої кількості бронетехніки азербайджанської армії та значні людські втрати противника.
У місті Гадрут повідомили про загибель жінки та трьох поранених в результаті обстрілу з бойового дрона.
Міноборони Вірменії заявило увечері 29 вересня про те, що турецький винищувач F-16 збив вірменський Су-25. "Під час повітряного бою турецький F-16 в повітряному просторі Вірменії збив Су-25 ВПС Вірменії, пілот загинув", - написала в Facebook прессекретарка міністерства Шушан Степанян.
В Єревані стверджують, що турецькі винищувачі забезпечували удари азербайджанських винищувачів Су-25 і безпілотників Bayraktar по вірменським населеним пунктам Варденіс, Мец Масрік, Сотк, а також по підрозділах Збройних сил Вірменії.
Єреван не надав доказів збивання вірменського літака, а Туреччина і Азербайджан назвали цей закид абсолютно хибним.
Тим часом канцлерка ФРН Ангела Меркель закликала Вірменію і Азербайджан до припинення вогню. В уряді ФРН відзначили, що Берлін не володіє інформацією про те, яка зі сторін викликала останнє загострення конфлікту.
Танки, реактивна і ствольна артилерія, повітряні бомбардування і піхотні бої мало не цілодобово. При цьому багато вибухового і смертельного заліза падає на голови цивільного населення. На Кавказі невизнаний Нагірний Карабах кожну наступну мить все глибше занурюється в пекло. Повні випуски дивіться на 1 + 1 video.
Нагадаємо, бої в Нагірному Карабаху поновились в ніч на неділю, 27 вересня. Країни звинувачують одна одну в провокації. В ООН, НАТО, США і ЄС закликали сторони скласти зброю і почати переговори. А Папа Римський помолився за Нагірний Карабах.
Напередодні генсек Організації Об'єднаних Націй провів переговори з азербайджанським президентом і вірменським прем'єром, закликав до негайного припинення вогню і пропонував направити в регіон спостерігачів ОБСЄ.
У Вірменії тим часом заборонили виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 55 років.
Про точну кількість загиблих з боку Азербайджану поки невідомо. Генпрокуратура країни заявила про 12 загиблих цивільних і ще 35 поранених, які потрапили до лікарень. Про військові втрати в Баку не повідомляють.
Бої в Нагірному Карабаху тривають з неділі. У вівторок азербайджанські війська продовжили наступ у бік міста Фізулі, повідомило Міністерство оборони Азербайджану. За даними відомства, було знищено чотири вірменських танка.
У Степанакерті Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки своєю чергою заявляє про знищення великої кількості бронетехніки азербайджанської армії та значні людські втрати противника.
У місті Гадрут повідомили про загибель жінки та трьох поранених в результаті обстрілу з бойового дрона.
Міноборони Вірменії заявило увечері 29 вересня про те, що турецький винищувач F-16 збив вірменський Су-25. "Під час повітряного бою турецький F-16 в повітряному просторі Вірменії збив Су-25 ВПС Вірменії, пілот загинув", - написала в Facebook прессекретарка міністерства Шушан Степанян.
В Єревані стверджують, що турецькі винищувачі забезпечували удари азербайджанських винищувачів Су-25 і безпілотників Bayraktar по вірменським населеним пунктам Варденіс, Мец Масрік, Сотк, а також по підрозділах Збройних сил Вірменії.
Єреван не надав доказів збивання вірменського літака, а Туреччина і Азербайджан назвали цей закид абсолютно хибним.
Тим часом канцлерка ФРН Ангела Меркель закликала Вірменію і Азербайджан до припинення вогню. В уряді ФРН відзначили, що Берлін не володіє інформацією про те, яка зі сторін викликала останнє загострення конфлікту.
Танки, реактивна і ствольна артилерія, повітряні бомбардування і піхотні бої мало не цілодобово. При цьому багато вибухового і смертельного заліза падає на голови цивільного населення. На Кавказі невизнаний Нагірний Карабах кожну наступну мить все глибше занурюється в пекло. Повні випуски дивіться на 1 + 1 video.
Нагадаємо, бої в Нагірному Карабаху поновились в ніч на неділю, 27 вересня. Країни звинувачують одна одну в провокації. В ООН, НАТО, США і ЄС закликали сторони скласти зброю і почати переговори. А Папа Римський помолився за Нагірний Карабах.
Напередодні генсек Організації Об'єднаних Націй провів переговори з азербайджанським президентом і вірменським прем'єром, закликав до негайного припинення вогню і пропонував направити в регіон спостерігачів ОБСЄ.
У Вірменії тим часом заборонили виїзд з країни чоловікам у віці від 18 до 55 років.
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