Постачання озброєння і палива з РФ на Донбас триває

13:32 24 листопада Київ, Україна

У Міноборони повідомили, що з боку держави-агресора продовжують надходити постачання озброєння та іншого військового майна, а також РФ поширює фейкову інформацію про можливий "масштабний наступ" з боку ОС.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.



Так, за даними української розвідки, з початку листопада з території РФ залізничним і автомобільним транспортом через неконтрольовані Україною ділянки кордону в з'єднання і частини оперативного угруповання російсько-окупаційних військ було завезено понад 2,5 тис. тонн пального.



У той самий час противником серед особового складу з'єднань і частин 1 і 2 АК і населення тимчасово окупованої території поширюється неправдива і спотворена інформація про можливість "масштабного наступу" підрозділів Об'єднаних сил.