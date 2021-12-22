Посольство США: ЗМІ України підривають реформи в країні

11:52 13 серпень Київ, Україна

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про "валі дезінформації в ЗМІ і соцмережах", яка підриває "успішні реформи в Україні", що стартували після Майдану і продовжені президентом Володимиром Зеленським. Брехнею вона вважає і твердження про те, що Україна залежна і управляється з Заходу. Цій темі присвячена замітка американського дипломата, опублікована на сайті посольства США в Україні.



На думку Квін, "для захисту своїх економічних інтересів зловмисні суб'єкти атакують правоохоронні та регулятивні органи та послаблюють корпоративне управління, одночасно намагаючись зберегти корупційні схеми, які висмоктують гроші з державного бюджету на користь кількох осіб".



Також вона вважає, що якісь "дивляться в минуле" сили "прагнуть загнати клин між українцями та їхніми демократичними союзниками".



"Вони стверджують, що Захід прагне" управляти Україною "або переслідує власні інтереси за рахунок України. Це брехлива теорія, яка поширюється тими, хто не хоче бачити, щоб Україна реалізувала свій повний потенціал як багата, процвітаюча демократія, в повній мірі використовує талант і творчість свого народу. Підтримка Сполученими Штатами прагнення України бути сильною, незалежною, багатою і витривалою обумовлена нашим переконанням в тому, що цілісна Європа, вільна і мирна, відповідає інтересам всіх нас ", - написала дипломат.



При цьому абсолютно незрозуміло, як дипломатична організація США, хоч і знаходиться на території України, може судити про успішність тієї чи іншої реформи в країні. Цікаві джерела отримання інформації самим При цьому абсолютно незрозуміло, як дипломатична організація США, хоч і знаходиться на території України, може судити про успішність тієї чи іншої реформи в країні. Цікаві джерела отримання інформації самим посольством



Крістіна Квін помітила, що її команда в посольстві США "працює пліч-о-пліч з партнерами в українському уряді, українському громадянському суспільстві і серед українського народу над просуванням ініціатив, які вони самі почали для досягнення своїх цілей".



Чи означає це, що дипломати з США активно впливають на формування громадської думки в Україні та просувають вигідні їм рішення через людей в уряді, з якими вони працюють пліч-о-пліч.

Квін вважає, що джерелом багатьох фальшивих оповідань, "атакуючих відносини України з Заходом і її реформи", є Росія.



Чи не втратила дипломат і можливості висловити своє ставлення з приводу Росії, яка, на її думку, атакує "відносини України з Заходом і її реформи".



"Кремль регулярно намагається посіяти розбрат в західних суспільствах, включаючи Україну, послабити західні інститути, просувати маргінальні голоси і підривати наші демократичні ідеали. Не випадково ми недавно бачили, як давня російська дезінформація - і відверта брехня - про "таємних американських біолабораторіях" знову була запущена одночасно в Грузії і Україні ... Ми також бачили, як деякі відомі українці і українські ЗМІ помилково звинувачували реформаторських партнерів Заходу в нецільовому використанні коштів допомоги ", - поскаржилася Квін.

Вона зробила висновок про важливість протистояння дезінформації шляхом введення програм медіаграмотності.



"Патріотичні українці повинні рішуче спростувати дезінформацію, спрямовану на просування російських або олігархічних інтересів, а людей, які поширюють брехню, відсунути на узбіччя", - дала вказівки українцям глава американського посольства.