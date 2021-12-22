Посольство США: ЗМІ України підривають реформи в країні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про "валі дезінформації в ЗМІ і соцмережах", яка підриває "успішні реформи в Україні", що стартували після Майдану і продовжені президентом Володимиром Зеленським. Брехнею вона вважає і твердження про те, що Україна залежна і управляється з Заходу. Цій темі присвячена замітка американського дипломата, опублікована на сайті посольства США в Україні.
На думку Квін, "для захисту своїх економічних інтересів зловмисні суб'єкти атакують правоохоронні та регулятивні органи та послаблюють корпоративне управління, одночасно намагаючись зберегти корупційні схеми, які висмоктують гроші з державного бюджету на користь кількох осіб".
Також вона вважає, що якісь "дивляться в минуле" сили "прагнуть загнати клин між українцями та їхніми демократичними союзниками".
При цьому абсолютно незрозуміло, як дипломатична організація США, хоч і знаходиться на території України, може судити про успішність тієї чи іншої реформи в країні. Цікаві джерела отримання інформації самим посольством.
Крістіна Квін помітила, що її команда в посольстві США "працює пліч-о-пліч з партнерами в українському уряді, українському громадянському суспільстві і серед українського народу над просуванням ініціатив, які вони самі почали для досягнення своїх цілей".
Чи означає це, що дипломати з США активно впливають на формування громадської думки в Україні та просувають вигідні їм рішення через людей в уряді, з якими вони працюють пліч-о-пліч.
Квін вважає, що джерелом багатьох фальшивих оповідань, "атакуючих відносини України з Заходом і її реформи", є Росія.
Чи не втратила дипломат і можливості висловити своє ставлення з приводу Росії, яка, на її думку, атакує "відносини України з Заходом і її реформи".
Вона зробила висновок про важливість протистояння дезінформації шляхом введення програм медіаграмотності.
"Патріотичні українці повинні рішуче спростувати дезінформацію, спрямовану на просування російських або олігархічних інтересів, а людей, які поширюють брехню, відсунути на узбіччя", - дала вказівки українцям глава американського посольства.
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