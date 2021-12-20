Посольство США в Україні звинувачує Росію в загибелі чотирьох українців на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі, посилення обстрілів, загибель українських вояків - все це не залишилося без відповідної реакції Сполучених Штатів. У своїй заяві, яка була опублікована в Twitter, Посольство Сполучених Штатів в Україні заявило, що засмучене загибеллю чотирьох військових в зоні ООС і що "РФ повинна зупинити насильство".
Нагадаємо, біля населеного пункту Шуми в Донецькій області в результаті обстрілу з боку сепаратистів загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.
Як повідомили в українській делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, вони дев'ять разів зверталися в СЦКК ОБСЄ з проханням зупинити обстріл біля Шумів, проте противник не припинив вогонь, незважаючи на загибель бійців.
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