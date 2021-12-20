Посольство США в Україні звинувачує Росію в загибелі чотирьох українців на Донбасі

07:28 27 березень Київ, Україна

Загострення ситуації на Донбасі, посилення обстрілів, загибель українських вояків - все це не залишилося без відповідної реакції Сполучених Штатів. У своїй заяві, яка була опублікована в Twitter, Посольство Сполучених Штатів в Україні заявило, що засмучене загибеллю чотирьох військових в зоні ООС і що "РФ повинна зупинити насильство".

"Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні в результаті обстрілу поблизу м. Шуми. Росія повинна дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, яке викликає страждання, конструктивно брати участь в мирних переговорах і припинити агресію в Україні", - відзначили в посольстві.

Нагадаємо, біля населеного пункту Шуми в Донецькій області в результаті обстрілу з боку сепаратистів загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Як повідомили в українській делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, вони дев'ять разів зверталися в СЦКК ОБСЄ з проханням зупинити обстріл біля Шумів, проте противник не припинив вогонь, незважаючи на загибель бійців.