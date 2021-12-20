Посол України в США: Росію можуть відключити від системи SWIFT

400;">Посол України в США Володимир Єльченко розповів про те, що Вашингтон розглядає питання посилення санкцій відносно Російської Федерації, в тому випадку, якщо вона продовжить свою політичну лінію.
Як зазначив Єльченко, відключення Росії від SWIFT вплине не тільки на країну, а й на її партнерів, тому багато країн вибрали максимально обережну позицію.
Як підкреслив посол України в США, нові санкції проти Росії вже готові і американці можуть застосувати їх в будь-який момент.
Крім того, список санкцій закон Штатів постійно доповнюється. Так, за словами Єльченка, недавно його доповнили пунктами щодо будівництва «Північного потоку-2».
«Питання в тому, коли це буде реалізовано - завтра, через тиждень або через рік. Все прописано і готово до застосування », - зазначив дипломат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що замість введених проти нього санкцій Держдепу США, йому потрібно вручити Нобелівську премію за перемогу над тероризмом.
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