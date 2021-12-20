Посол України в США: Росію можуть відключити від системи SWIFT

400;">Посол України в США Володимир Єльченко розповів про те, що Вашингтон розглядає питання посилення санкцій відносно Російської Федерації, в тому випадку, якщо вона продовжить свою політичну лінію.

«У доступній для огляду перспективі санкції проти Російської Федерації будуть посилюватися. Якщо РФ буде продовжувати себе так вести, як зараз, то вони дочекаються ще й таких санкцій, як відключення від системи SWIFT », - сказав він.

Як зазначив Єльченко, відключення Росії від SWIFT вплине не тільки на країну, а й на її партнерів, тому багато країн вибрали максимально обережну позицію.

«Свого часу розглядалося питання про заборону регулярних авіарейсів з Росії в США (зараз це сталося в зв'язку з пандемією), мова могла б йти про заморожування банківських рахунків деяких російських чиновників високого рівня», - додав Єльченко.

Як підкреслив посол України в США, нові санкції проти Росії вже готові і американці можуть застосувати їх в будь-який момент.

Крім того, список санкцій закон Штатів постійно доповнюється. Так, за словами Єльченка, недавно його доповнили пунктами щодо будівництва «Північного потоку-2».

«Питання в тому, коли це буде реалізовано - завтра, через тиждень або через рік. Все прописано і готово до застосування », - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що замість введених проти нього санкцій Держдепу США, йому потрібно вручити Нобелівську премію за перемогу над тероризмом.