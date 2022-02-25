Посол США в ОБСЄ засудив РФ за політичне переслідування кримських татар і українців

12:10 02 жовтень Київ, Україна

На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, яке відбулося 1 жовтня, представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор вказав на те, що Росія продовжує проводити політично мотивовані арешти в анексованому Криму.



«У Криму Росія і її окупаційна влада регулярно ображають кримських татар і етнічних українців, піддаючи їх політично мотивованим арештам і затриманням. Окупаційна влада накладає необґрунтовані обмеження на свободу вираження думок і асоціацій, а також право на мирні зібрання», - сказав Гілмор.



Він в черговий раз нагадав про кримські «справи Хізб ут-Тахрір», інші арешти за релігійною ознакою.



«Повторюємо, Крим - це частина України. Більш того, ніхто з обвинувачених або засуджених за цими неправдивими звинуваченнями в тероризмі не звинувачений у плануванні або здійсненні будь-яких актів насильства. Сервер Мустафаєв та інші кримські татари, разом з якими він був заарештований і згодом засуджений 16 вересня, повинні бути негайно звільнені разом з усіма українськими політв'язнями, утримуваними Росією», - додав посол.



Гілмор знову підтвердив прихильність США територіальній цілісності України і запевнив, що санкційна політика проти Росії не припиниться до деокупації Криму.



Реакції російської сторони на висловлювання Гілмора немає.