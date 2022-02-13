Наслідки «русского мира»: делегація Бундестагу відвідала район ООС

Делегація парламенту Німеччини (Бундестаг) в супроводі заступника командувача Об'єднаних сил генерал-майора Едуарда Москальова відвідала зону проведення Операції об'єднаних сил (ООС).
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Візит делегації Бундестагу на чолі з співголовою партії «Союз90/Зелені» Робертом Габеком почався з брифінгу на території однієї з бригад, де заступник командувача Об'єднаних сил поінформував присутніх про ситуацію уздовж лінії зіткнення і акцентував увагу на заходах, що вживаються для поліпшення гуманітарної складової. Як черговий доказ російської агресії іноземцям продемонстрували залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених ворогом в бік українських позицій.
Після брифінгу німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкине, щоб на власні очі побачити наслідки «русского мира». Через збройну агресію РФ жителі курортного населеного пункту біля моря, поблизу Маріуполя, залишили свої будинки і не можуть повернутися до своїх осель.
Депутат Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Віола фон Крамон-Таубадель в Україні і в Луганській, і Донецькій областях була кілька разів. Вона ініціювала впровадження зелених технологій в регіоні ще до агресії РФ. Зокрема, будівництво установки з виробництва біогазу у Волновасі і спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.
Вона також зазначила, що європейські лідери країн повинні колективно обміркувати, як ефективно допомагати Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі