Наслідки «русского мира»: делегація Бундестагу відвідала район ООС

07:27 26 травень Київ, Україна

Делегація парламенту Німеччини (Бундестаг) в супроводі заступника командувача Об'єднаних сил генерал-майора Едуарда Москальова відвідала зону проведення Операції об'єднаних сил (ООС)



Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Мета візиту - ознайомлення з поточною ситуацією в сфері безпеки і оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема, поблизу великих міст, в яких проживає цивільне населення і зосереджені об'єкти промисловості", - йдеться в повідомленні.

Візит делегації Бундестагу на чолі з співголовою партії «Союз90/Зелені» Робертом Габеком почався з брифінгу на території однієї з бригад, де заступник командувача Об'єднаних сил поінформував присутніх про ситуацію уздовж лінії зіткнення і акцентував увагу на заходах, що вживаються для поліпшення гуманітарної складової. Як черговий доказ російської агресії іноземцям продемонстрували залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених ворогом в бік українських позицій.

Після брифінгу німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкине, щоб на власні очі побачити наслідки «русского мира». Через збройну агресію РФ жителі курортного населеного пункту біля моря, поблизу Маріуполя, залишили свої будинки і не можуть повернутися до своїх осель.



Депутат Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Віола фон Крамон-Таубадель в Україні і в Луганській, і Донецькій областях була кілька разів. Вона ініціювала впровадження зелених технологій в регіоні ще до агресії РФ. Зокрема, будівництво установки з виробництва біогазу у Волновасі і спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.

"Дуже шкода, що вітряки, які ми бачили з даху будинку в Широкиному, зараз знаходяться на території, окупованій російськими військами і не працюють. Сумно дивитися на ті руйнування, які викликала війна. Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, доброзичливі люди, а ця війна - важкий тягар і випробування для вас", - сказала фон Крамон-Таубадель.

Вона також зазначила, що європейські лідери країн повинні колективно обміркувати, як ефективно допомагати Україні.