Останній день для змін персональних даних виборця

09:29 19 жовтня Київ, Україна

У виборців залишився останній день, щоб подати заяву про уточнення попереднього списку виборців перед місцевими виборами 2020 року, які пройдуть 25 жовтня.





Про це повідомляє пресслужба ЦВК.



"Якщо ви:



голосуєте вперше,

змінили прізвище,

недавно переїхали,

радимо зайти на www.drv.gov.ua і перевірити себе в списку виборців", - зазначили в ЦВК.



У разі, якщо виборець не включений до реєстру - в розділі "Заяви і запити" можна подати заяву.

"Змінити дані можна до 19 жовтня включно", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року.