Останній день для змін персональних даних виборця

У виборців залишився останній день, щоб подати заяву про уточнення попереднього списку виборців перед місцевими виборами 2020 року, які пройдуть 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"Якщо ви:
голосуєте вперше,
змінили прізвище,
недавно переїхали,
радимо зайти на www.drv.gov.ua і перевірити себе в списку виборців", - зазначили в ЦВК.
У разі, якщо виборець не включений до реєстру - в розділі "Заяви і запити" можна подати заяву.
Нагадаємо, чергові місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року.
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