Після зламування сайту Нацполіції кіберполіція виходить на новий рівень і оголошує набір фахівців

Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголошує додатковий набір фахівців в Департамент кіберполіції.
Про це глава міністерства Арсен Аваков заявив в ході онлайн конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки".
"Зараз ми оголошуємо новий набір до лав кіберполіції - запрошуємо сміливих, яскравих, мотивованих і креативних", - сказав міністр.
"Кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, крім безпосередньої боротьби з кіберзлочинністю, буде спрямована на: виявлення і прогнозування можливих кіберзагроз, в тому числі з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення в міжнародній кооперації механізму протидії наявним та потенційним загрозам, в тому числі глобальним", - підкреслив глава МВС.
Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час конференції розповів, що фахівці кіберполіції продовжують розслідування зламування сайту Національної поліції України.
"Розслідування у справі зламування сайту Національної поліції триває. Однак фахівці вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, яких заходів треба вживати, щоб подібне не сталося", - зазначив Гончаров.
Як повідомлялося, 23 вересня було зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена неправдива інформація. Сайт Національної поліції був тимчасово відімкнений.
За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайтів Нацполіції розпочато кримінальні провадження.
Про це глава міністерства Арсен Аваков заявив в ході онлайн конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки".
"Зараз ми оголошуємо новий набір до лав кіберполіції - запрошуємо сміливих, яскравих, мотивованих і креативних", - сказав міністр.
"Кіберполіція переходить на новий рівень - її діяльність, крім безпосередньої боротьби з кіберзлочинністю, буде спрямована на: виявлення і прогнозування можливих кіберзагроз, в тому числі з використанням штучного інтелекту; надання партнерам інформаційно-консультативної підтримки; вироблення в міжнародній кооперації механізму протидії наявним та потенційним загрозам, в тому числі глобальним", - підкреслив глава МВС.
Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час конференції розповів, що фахівці кіберполіції продовжують розслідування зламування сайту Національної поліції України.
"Розслідування у справі зламування сайту Національної поліції триває. Однак фахівці вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, яких заходів треба вживати, щоб подібне не сталося", - зазначив Гончаров.
Як повідомлялося, 23 вересня було зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена неправдива інформація. Сайт Національної поліції був тимчасово відімкнений.
За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайтів Нацполіції розпочато кримінальні провадження.
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