После карантина сильно подорожает проезд в транспорте

12:36 17 травня Київ, Україна

Коли запустять громадський транспорт і скільки буде коштувати проїзд?

/>Карантин поступово послаблюється, багато людей вийшли на роботу, що посилило проблему відсутності повноцінного громадського транспорту. Транспорт не ходить і багато елементарно не можуть потрапити на роботу. Щоденні обіцянки чиновників запустити перевезення на жаль не підтверджуються реальними рішеннями.

Коли ж насправді можна буде нормально переміщатися як усередині міст, так і між містами, і будь-що може обійтися проїзд пасажирам, якщо карантинні обмеження збережуться.

Дві головні проблеми

Очевидно, що в уряді усвідомлюють: транспортне сполучення треба відновлювати, але поки не вирішили, як це зробити, щоб не викликати спалаху епідемії через те, що людей в салонах і вагонах виявиться занадто багато. Є лише попередні плани виходу з карантину.

У свою чергу обмеження числа пасажирів в салоні або важко піддається реалізації (стосується метрополітену і електропоїздів), або виявиться невигідним для перевізників (маршрутні таксі в містах, поїзди та міжміські автобуси).

Наприклад, маршрутка типу "Богдан" розрахована на 45 пасажирів (насправді в години пік набивається в салон до 60 осіб), з яких лише для половини є сидячі місця. За чинним протиепідемічним правилам, можна перевозити не більше 10-12 пасажирів, або 25% місткості. А значить, вартість проїзду мала б зрости вчетверо. У Києві це буде не 7-8 гривень з пасажира, а 28-32 гривні. Приблизно за стільки ж можна доїхати вчотирьох вскладчину на таксі.



З огляду на, що більшість автобусних перевізників - приватні фірми, не виключено, що вони відмовляться виходити на маршрути, зажадають дотацій від держави, або піднімуть в рази вартість проїзду.

Що кажуть влади

Поки з офіційних заяв влади складається така картина:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в черговий раз заявив, що метро і міжміський транспорт відкриють не раніше середини літа, тобто через два місяці.

"Поки ми не пройшли пік епідемії, то уявіть: два мільйони людей (мова йде про щодобових пассажироперевозках в київському метрополітені - Авт.) Збираються в вагонах. Це дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт можуть стати каталізатором поширення захворювання", - роз'яснив прем'єр .

При цьому Денис Шмигаль пообіцяв в травні відновити внутрішньообласні автобусні перевезення і роботу приміських електропоїздів з урахуванням протиепідемічних заходів. Але 15 травня автоперевізникам вдалося домовитися з владою про те, що всі автобусні перевезення - міські, приміські, міжміські, міжобласні та міжнародні - будуть відкриті 22 травня "при дотриманні певних умов". Які це умови - поки не відомо, але очевидно, що вони будуть враховувати карантинні заходи.



Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розглядає можливість відновлення роботи метро на початку червня.

Мер Києва Віталій Кличко спершу наполягав, щоб метро в столиці відкрилося вже 25 травня. Але потім столичний голова змінив свою думку.

Хочуть відкрити метро і в Харкові, де метрополітен - другий за величиною після київського (три лінії, 30 км, 30 станцій).

"Те, що діється в місті в зв'язку з тим, що люди вийшли на роботу, а метро не працює, я бачу загрозу виконання карантинних заходів", - заявила заступник харківського мера Світлана Горбунова-Рубан.

Що стосується третього в Україні метро - в місті Дніпро - то воно довжиною всього 7,8 км, дублює маршрути наземного транспорту і перевозить в день 20 тис. Пасажирів, або майже в 100 разів менше, ніж київське метро. Тому його роль у транспортному сполученні Дніпра незначна, і питання про відкриття місцева влада не піднімають.

Мінінфраструктури (МІУ) обіцяє відновлювати транспортне сполучення в три етапи, точні дати поки невідомі. Попередньо, на першому етапі, з 29 травня, планується запуск міської (крім маршрутних таксі і метро) і приміського (в межах одного району) транспорту, відновлення внутрішніх авіаперельотів і часткова організація руху пасажирських поїздів: до 50% електропоїздів в години пік, запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес" (близько 20% проїздів).



Що важливо, МІУ передбачає, що в транспорті будуть зайняті всі сидячі місця, а не 50%, як зараз. Протівокарантінние заходи збережуться: маски, температурний скринінг пасажирів, дезінфекція салонів і приміщень вокзалів і станцій.

Епідеміологи: Головне - контроль

Медики-фахівці впевнені: відновлювати роботу транспорту в звичайному режимі рано, є небезпека нового спалаху епідемії. Але в режимі, коли в салоні зайнято не більше 50% сидячих місць і проводяться протиепідемічні заходи, рухомий склад ходити може. Зараз, нагадаємо, в ряді міст, зокрема в Києві, транспорт ходить по декільком спецмаршрут, а пасажирами можуть бути лише люди зі спецпропусками. Їх видають тим, хто забезпечує життєдіяльність міста: лікарі, аптекарі, продавці продуктових магазинів, співробітники комунальних служб.

"Такі заходи дозволяють мінімізувати ймовірність зараження коронавірусів для пасажирів наземного міського транспорту, в умовах міжміських і приміських автобусних перевезень, а також для авіасполучення, - впевнена лікар-інфекціоніст Інна Андрусовіч. - Що стосується залізничного транспорту, перш за все електропоїздів, то тут на перший план виходить питання контролю кількості пасажирів у вагонах і ступеня дотримання ними карантинних заходів, особливо в провінції. А ось роботу метро точно відновлювати рано, там достатній контро ь організувати неможливо без черг на станціях. Метро можна запустити тільки тоді, коли випадків захворювання по кожному регіону буде виявлено не більше 3-5 за добу ".



У зв'язку з неможливістю контролю в умовах, коли епідемія ще бушує, завкафедрою епідеміології Національного медуніверситету імені О.О. Богомольця Ірина Колесникова пропонує пускати в метро тільки людей зі спецпропусками, ці пасажири, за її словами, вже звикли дотримуватися запобіжних заходів.

Головний санлікар України Віктор Ляшко вже заявив, що він проти спецперепусток в метро.

Експерти: У Європі транспорт не зупиняли

А ось фахівці з транспортних перевезень стверджують, що "медицина" і влади занадто драматизують ситуацію. При цьому вони посилаються на досвід зарубіжних країн: там і літаки на внутрішніх рейсах літають, і поїзди їздять, і автобуси, ходить і міський транспорт.

"Думка наших епідеміологів кардинально відрізняється від думки їхніх колег за кордоном. У Європі роботу транспорту через епідемії взагалі не зупиняли, лише ввели карантинні обмеження та припинили сполучення між країнами, - розповів нам експерт з транспорту Олександр Кава (заступник міністра Мінінфраструктури в 2014-15 рр ., - Авт.). - Усередині країн літаки літають, потяги і автобуси їздять. Але є обмеження для пасажирів. Наприклад, в сусідній Польщі в поїздах має бути кількість пасажирів не більше половини сидячих місць. Але з 18 травня б дет дозволено перевозити 30% пасажирів від загальної кількості місць, а не сидячих, тобто, більше ".



Олександр Кава підкреслив: щоб транспорт почав їздити, а хворих не стало більше, у нас повинні працювати два фактора. Владі слід забезпечити максимальну кількість рухомого складу, а не "половину електричок", як пропонує Мінінфраструктури, а пасажирам - дотримуватися обмеження, тобто носити маски, користуватися САНІТАЙЗЕР і не набиватися в салон більше, ніж належить за карантинним нормам.

І - про вартість. Очевидно, що чим менше в салоні пасажирів, тим менше виручка. Якщо для міського громадського транспорту, що дотуються з міськбюджету, підвищення ціни проїзду в зв'язку з карантином навряд чи актуально, то для інших перевізників, навпаки. Поки не ходять тролейбуси-трамваї-автобуси, в Києві вже різко подорожчало таксі.

Олександр Кава уточнив, що в Польщі ціни на проїзд залізницею не підвищували, збитки перевізникам оплачує держава. А ось приватний транспорт вартість проїзду підняв. Як буде у нас - неясно, експерт не виключає, що в умовах недостатнього контролю маршрутки будуть переповнені більше норми.

А ось член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що подорожчання буде, але неоднаковим для різних видів транспорту.

"Деякі відомі перевізники в Україні вже підняли ціни вдвічі, приблизно настільки ж виростуть ціни і в маршрутках після того, як дозволять їх рух, - прогнозує Олег Пендзин. - Що стосується проїзду по залізниці, то там вартість проїзду навряд чи підвищиться або виросте ненабагато . Електропоїзди - по суті соціальний транспорт, він дотаційний, а квитки в поїзди "Інтерсіті" та так коштують дорого і зазвичай ці склади рідко бувають заповненими ".



Маршрутники: Ціни на проїзд зростуть удвічі

Міські маршрутники і власники міжміських автобусів вже заявляють: підвищення вартості через карантинних обмежень не минути.

"Це економічно обґрунтовано, адже за рейс маршрутка перевезе менше пасажирів, а витрати на паливо ті ж, та й зарплату персоналу зменшувати не вийде - водії і механіки звільняться, - говорить директор транспортної фірми Микола Бацан. - Ми прикидали: менше 10 грн з людини не вийде (до карантину там було 7 грн) ".

Зауважимо: 10 грн за проїзд замість 7 грн - це ще небагато. Інші київські маршрутники повідомили нам, що ціни виростуть мінімум до 15 гривень, а на довгих маршрутах - до 20 грн.

Ще складніша ситуація у міжміських перевізників. У великих автопідприємствах не коментують, як може зрости вартість проїзду, мовляв, ще не рахували. Але якщо карантинні норми збережуться, кажуть, що квитки точно подорожчають. А ось приватники вже прикидають ціну.

"Поки вивчаю ринок, скільки готові платити пасажири за себе і за пусте місце в салоні, якщо дозволять відновити рейси, - поділився з нами приватний підприємець Андрій з міста Корсунь-Шевченківський на Черкащині. - У мене два Mercedes Sprinter, в кожному 18 місць. раніше возили з напарником кожен день людей до Києва і назад. По карантинним нормам тепер можу взяти максимум 12 пасажирів, кожен буде сидіти окремо. Навскидку - проїзд подорожчає в 1,5 рази, з 100 до 150 грн з людини ".



Пасажири готові переплачувати

Багато змучені без транспорту городяни стверджують, що згодні розщедритися, але мати можливість без проблем доїхати до потрібної точки.

"На міський транспорт надії мало, тільки маршрутки, - упевнений житель столичної Троєщини Микола Доліннік. - Чи готовий сплатити подвійний тариф проти нинішнього, тільки б їх запустили. Але, звичайно, платити тільки за сидяче місце".

А ось житель Борщагівки (Київ) Ігор Сіренко, який до карантину їздив на роботу на швидкісному трамваї, сумнівається, що буде порядок з дотриманням карантинних норм.

"У мене спецпропуск, але навіть за спецперепустками в вагони набивається по 40 чоловік і більше, всі сидячі місця зайняті, багато коштують, - розповів нам Ігор Сіренко. - Кондуктор запускає пасажирів на вічко, не вважає. Не впевнений, що коли почнуть перевозити без пропусків, то влада зможе організувати виконання санітарних норм. Але ж швидкісний трамвай - це як міні-метро. Якщо тут немає порядку, то в метро його точно не буде, і тоді можуть заразитися багато ".

Який може бути робота транспорту після 22-25 травня

Підведемо підсумки. Громадський транспорт в містах та весь автобусний транспорт з 22 травня відновить роботу. Пустять також електрички, поїдуть поїзди "Інтерсіті" - у них мінімум зупинок в дорозі, і можливий жорсткий санітарний контроль. А ось киянам і харків'янам ще 1,5-2 місяці доведеться обходитися без метрополітену. Ціни на проїзд в наземному транспорті зростуть, але люди будуть готові платити. Тому що при необхідності краще дорого їхати, ніж дешево йти пішки.