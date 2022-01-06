Після аудиту використання НААН України коштів держбюджету - генпрокуратура відкрила кримінальне провадження

.Уголовное виробництво за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами НААН, було розпочато Офісом Генерального прокурора за повідомленням Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
"Згідно зі звітом Рахункової палати, на початок 2020 року в постійному користуванні НААН знаходилося 465 тис. Га землі, але до Державного земельного кадастру внесено відомості тільки про 320 тис. Га - 69%. Дані про інші 145 тис. Га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково ", - говориться в повідомленні.
Уточнюється, що в користуванні державних підприємств Академії знаходиться 336 тис га сільськогосподарських угідь. Однак врожайність основних культур на цих підприємствах значно нижчий ніж в середньому по Україні.
"Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн в 2018 році і 1,3 млрд грн в 2019 році чистого доходу від реалізації продукції", - йдеться в повідомленні.
За висновком Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб'єктів господарювання, що використовують земельні ділянки державної власності, "привели до фактичної втрати державою таких об'єктів і містять корупційні ризики".
В ОГПУ відзначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Головне слідче управління Національної поліції України.
Також Офіс Генерального прокурора доручив регіональним прокуратурам активізувати досудове розслідування в інших раніше початих кримінальних виробництвах за фактами можливих протиправних дій посадових осіб структурних підрозділів НААН.
"Згідно зі звітом Рахункової палати, на початок 2020 року в постійному користуванні НААН знаходилося 465 тис. Га землі, але до Державного земельного кадастру внесено відомості тільки про 320 тис. Га - 69%. Дані про інші 145 тис. Га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково ", - говориться в повідомленні.
Уточнюється, що в користуванні державних підприємств Академії знаходиться 336 тис га сільськогосподарських угідь. Однак врожайність основних культур на цих підприємствах значно нижчий ніж в середньому по Україні.
"Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн в 2018 році і 1,3 млрд грн в 2019 році чистого доходу від реалізації продукції", - йдеться в повідомленні.
За висновком Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб'єктів господарювання, що використовують земельні ділянки державної власності, "привели до фактичної втрати державою таких об'єктів і містять корупційні ризики".
В ОГПУ відзначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Головне слідче управління Національної поліції України.
Також Офіс Генерального прокурора доручив регіональним прокуратурам активізувати досудове розслідування в інших раніше початих кримінальних виробництвах за фактами можливих протиправних дій посадових осіб структурних підрозділів НААН.
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