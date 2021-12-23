Відвідавши Широкине, Литва, Польща та Україна спільною заявою засудили дії РФ

11:00 22 квітень Київ, Україна

Парламентарії Польщі, Литви та України з робочим візитом відвідали Маріупольський порт, КПВВ Гнутове і селище Широкине. Підсумком цього візиту стало підписання спільної заяви про підтримку територіальної цілісності України і засудження російської агресії.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"Ми хочемо об'єднати всі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений, і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом повинні це зупинити!", - заявив віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударґас.

Його підтримала віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Гошевська.

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не тільки тут, в Україні, але і в Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя, і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - заявила вона.

Представники українського, польського і литовського парламентів також відвідали Маріупольський порт і КПВВ Гнутове.