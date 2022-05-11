Порошенко: Ми будемо жорстко контролювати уряд, щоб допомогу ЄС витратили за призначенням

Уряд України має поквапитися і надати повну інформацію про терміни вакцинації в Україні і про домовленості з постачальниками вакцин. Також Кабмін зобов'язаний витратити матеріальну допомогу від Євросоюзу виключно за призначенням.
Про це у відеозверненні заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він подякував європейським партнерам України за підтримку в часи пандемії і застеріг владу від нецільового використання макрофінансової допомоги ЄС.
За словами Порошенка, 600 млн євро допомоги - це 20 млрд гривень. "Упевнений, на всі ці кошти український уряд повинен закупити вакцину від кращих світових виробників, щоб безкоштовно вакцинувати всіх українців. Це - ключ до подолання епідемії та безпеки для наших громадян", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".
Він нагадав, що Великобританія вже почала вакцинацію, днями її почне Франція, Ізраїль і США. "Однак українці досі не мають жодної відповіді від уряду щодо того, коли будуть підписані контракти з постачання вакцин", - зазначає Петро Порошенко.
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