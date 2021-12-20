Спроба зняти з мілини EverGiven під час нічного припливу провалилася

13:26 28 березень Київ, Україна

"Морська пробка", як уже прозвали гігантський контейнеровоз EverGiven, не просто перекрила Суецький канал. Цей затор може викликати непередбачені економічні наслідки для всього світу. Як стало відомо, чергова спроба зняти з мілини контейнеровоз EverGiven не увінчалася успіхом. Наступну спробу звільнити судно зроблять в неділю, 28 березня, під час припливу.

"Сьогодні будуть проведені додаткові днопоглиблювальні роботи, спроба буде повторена під час наступного припливу", - повідомило джерело агентства.

Ще одне джерело повідомило, що на цей момент немає інформації про те, коли може бути зрушене судно, "однак для цього є позитивні ознаки".

Гігантське судно EverGiven, що знаходиться в довгостроковому управлінні тайванської Evergreen Group, сіло на мілину 23 березня в південній частині Суецького каналу, яке не має дублерів. Воно прямувало з Китаю в Роттердам (Нідерланди). За попередніми даними, контейнеровоз випадково відхилився від курсу через сильний вітер.

Вранці 27 березня судно вдалося трохи посунути після того, як з району події витягли близько 20 тисяч тонн ґрунту. Пізніше стало відомо, що почала рухатися застрягла в піску носова частина контейнеровоза.

Через Суецький канал проходить 12% світового потоку вантажоперевезень, він також є однією з найбільш завантажених водних магістралей, що служать для перевезення нафти.