Позитивна динаміка роботи правоохоронних органів

06:59 17 листопада Київ, Україна

Реальна боротьба з організованою злочинністю в дії - з січня по жовтень 2020 року викрито в три рази більше злочинних угруповань, ніж за аналогічний період 2019 року.

"Знищено 16 небезпечних об'єднань, тоді як в 2019 - всього 5. Злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період, - 352. Це теж більше на 26% за торішній результат. На рахунку понад 1 500 зловмисників, які входили в НАТО і ЄС, 3 462 кримінальних правопорушення", - повідомила Венедиктова

🔻Днями затримано «смотрящіх» Хмельницького і Харкова. У СІЗО відправився хмельницький «кримінальний авторитет» з трьома членами своєї злочинної організації. Йому інкримінується поширення злочинного впливу на території області протягом 8 років, управління потоками «брудних грошей» і контроль за дотриманням «злодійських законів».

🔻В п'ятницю, до речі, поліціянти в Києві викрили збройну групу, що складається з трьох жителів Хмельницької області з пістолетами, гранатами, масками, раціями, відмичками, наручниками, скотчем і хомутами для зв'язування рук. Можна здогадуватися про призначення цього «набору», якщо під час зупинки таксі за перевищення швидкості, ці пасажири почали бігти і відстрілюватися від правоохоронців. Стрілець був судимий за вбивство і розбій і знаходиться в розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Перевіряється причетність «гастролерів» до скоєння розбійних нападів та інших злочинів.

🔻Харківський «смотрящій» від одного зі злодіїв у законі, спійманий на минулому тижні, підозрюється в крадіжках, незаконному поводженні зі зброєю, опорі і погрозі правоохоронцям. Він кілька років переховувався від правосуддя, проте, воно його нарешті наздогнало. Втім, за рішенням суду він може вийти під заставу трохи більше як 400 000 гривень. Цей приклад - привід ще раз підкреслити, що «посадки» - це симбіоз ефективності правоохоронців, справедливого законодавства і судової реформи!

Викриття злочинних організацій - процес складний і тривалий. У групах можуть бути і сотні членів. Важливо встановити їхніх організаторів, ролі учасників, зв'язки бувають і транснаціональними.

Ми в 2020 році впровадили новий механізм моніторингу оргзлочинності та маємо реальні зрушення у протидії цим наднебезпечним явищам.



🔻На Запоріжжі перед судом постануть 6 учасників банди, звинувачених у підготовці вбивства керівника поліційного спецпідрозділу КОРД, викраденні і утриманні заручника з вимогою викупу, викраденні автомобілів і пограбуванні.

🔻Крім того, за її словами, завершено слідство щодо банди, яка брала участь в розборках із стріляниною за перерозподіл маршрутів в Броварах. Їх підозрюють у бандитизмі і замаху на вбивство двох і більше осіб.

🔻В грудні планується завершити розслідування щодо банди, яка скоїла розбійний напад на автомобіль «Укрпошти». Учасники підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій, встановлений в кабіні, і викрали 2 700 000 грн.

✔️Також за 10 місяців 2020 знешкоджено 30 організованих груп з корумпованими зв'язками, в тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які скоювали злочини в бюджетній сфері.

🔻Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання з корумпованими зв'язками в органах управління, члени якого протягом 2018 - 2019 років привласнили бюджетні кошти, оформляючи різні види соціальних виплат та допомоги на вигаданих дітей ромської національності, нібито народжених поза закладами охорони здоров'я. Таким чином підозрювані заволоділи понад 7 млн грн допомоги на 190 дітей.

✔️У наркоугруповань в цьому році вилучено понад 1,5 т наркотиків, в тому числі 572 кг героїну.



🔻Так, правоохоронці Львівщини припинили діяльність злочинної організації з 20 осіб, яка в 4 лабораторіях виготовляла 12 найменувань особливо тяжких наркотиків. Збували вони товар на території 106 населених пунктів України.