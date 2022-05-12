Повністю підтримую: Зеленський про висновки Венеціанської комісії щодо КСУ

19:35 11 грудня Київ, Україна

На засіданні Єврокомісії «За демократію через право», яка пройшла сьогодні, 11 грудня, в онлайн-форматі, Володимир Зеленський подякував Венеціанській комісії за допомогу Україні.



«Наше суспільство знає і поважає Венеціанську комісію як високопрофесійну організацію, з якою держава має ефективну співпрацю. Упевнений, що нинішній етап нашої взаємодії тільки додасть позитиву такого сприйняття», - зазначив Володимир Зеленський.



Також президент подякував голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо за розуміння ситуації, що склалася через рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.



«Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високошановним членам Комісії за настільки оперативну оцінку на мій запит. Спасибі доповідачам, які в найкоротші терміни розібралися з дуже складною ситуацією і підготували важливі, невідкладні висновки», - сказав глава держави.



Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя в цілому.



Також глава держави вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включаючи суддів, в тому числі Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки і передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.



Президент привітав висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року.



«Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути нанесення Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі і як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилася», - сказав Володимир Зеленський.



Глава держави зазначив, що юристи Офісу Президента і Верховної Ради аналізують висновки і рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.



Володимир Зеленський запропонує Комісії з правової реформи при президентові України уважно опрацювати зазначені рекомендації та врахувати їх при підготовці подальших кроків з реформування судової системи.



«Крім того, стоїть чітке завдання - провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки і створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов'язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії», - підкреслив президент.



Наступним етапом має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.



«У цих напрямках ми вже здійснюємо необхідні кроки», - зазначив Володимир Зеленський.



Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо подякував президенту України за довіру до Європейської комісії «За демократію через право».



«Ми готові продовжувати бути разом з вами, з Верховною Радою, з народом України для того, щоб розвивати нову демократичну Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції», - сказав Джанні Букіккіо.