Пів мільйона доз вакцини Sinovac прибули в Україну

Україна отримала ще одну партію вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зараз вона відправлена на лабораторний контроль.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Відзначається, що партія налічує 500 тисяч доз препарату.
Відзначається, що партія налічує 500 тисяч доз препарату.
CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить в своєму складі неактивний, "убитий" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.
Там також відзначили, що температура зберігання +2 - +8 ℃, і препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.
Також повідомлялося, що вчора в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer, куплена коштом держбюджету.
Також повідомлялося, що вчора в Україну прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer, куплена коштом держбюджету.
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