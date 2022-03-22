Тепер поліція може штрафувати євробляхи на місці зупинки: перший штраф - 8500 грн, повторний - 17 000 грн

10:21 29 жовтня Київ, Україна

28 жовтня Кабмін України своєю постановою дозволив штрафувати власників автомобілів з європейськими номерами.



Про це в Facebook повідомив ініціатор законопроєкту про зниження акцизу на ввезення автомобілів, народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар.



Він зазначив, що в грудні 2019 року був підписаний меморандум між Авто Євро Силою і міністром МВС про непритягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття Закону про доступне розмитнення.



"З усього вище зазначеного випливає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нахабно порушив дану народу обіцянку не штрафувати євробляхерів до прийняття Закону про доступне розмитнення", - пише Брагар.



Він також зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, "які дозволили б людям безперешкодно і доступно розмитнити свої авто".

Як пише Дорожній адвокат, уряд прийняв рішення доповнити пункт 4 Положення про Національну поліцію підпунктами 18-1 і 18-2, згідно з якими поліція виявляє транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію країни більш ніж на 30 діб і не зареєстровані у встановлені законодавством терміни, а також вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом.



При цьому Кодексом про адміністративні правопорушення поліції надано право штрафувати водіїв за керування автомобілем з іноземною реєстрацією, які своєчасно не покинули межі України, і за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, яка ввезла автомобіль на територію України.













Штраф становить 8500 грн і виноситься поліціянтом на місці вчинення правопорушення (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.



Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф становить вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування терміном на 1 рік і з оплатним вилученням авто або без такого (ч.8 ст.121 КУпАП). За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліціянтом на місці зупинки. До вирішення справи в суді автомобіль затримується на штраф майданчик.



Штрафи діють, і поліція при виявленні порушення зобов'язана їх застосовувати.