Поліція Києва посилила контроль за дотриманням правил карантину

Поліція спільно зі співробітниками Муніципальної охорони і Нацгвардії проводить профілактичну роботу з метою контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зокрема, столичні правоохоронці перевіряють наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зокрема, столичні правоохоронці перевіряють наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен.
Зокрема, з понеділка, 5 квітня, і до п'ятниці, 16 квітня, до обмежень, які діють з 20 березня, додаються такі: будуть закриті всі школи і дитячі садки; весь громадський транспорт - і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури); керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу або, у кого є можливість, надати відпустки; заклади громадського харчування зможуть працювати тільки навинос або доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня); продуктові ярмарки припинили роботу з 1 квітня.
З 20 березня в Києві також забороняється: робота установ культури (закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота торгово-розважальних центрів; проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну людину.
Також з 20 березня в столиці заборонено проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших); присутність глядачів на спортивних змаганнях; заклади громадського харчування працюють тільки навинос.
З 20 березня в Києві також забороняється: робота установ культури (закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота торгово-розважальних центрів; проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну людину.
Також з 20 березня в столиці заборонено проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших); присутність глядачів на спортивних змаганнях; заклади громадського харчування працюють тільки навинос.
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