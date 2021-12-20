Поліція Києва посилила контроль за дотриманням правил карантину

17:34 05 квітень Київ, Україна





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.



Зокрема, столичні правоохоронці перевіряють наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський Поліція спільно зі співробітниками Муніципальної охорони і Нацгвардії проводить профілактичну роботу з метою контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.Зокрема, столичні правоохоронці перевіряють наявність спецперепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен.

"Правоохоронці здійснюють перевірку спеціальних квитків на проїзд в громадському транспорті. Поліціянти також патрулюють в лісопаркових зонах та інших громадських місцях, де можливе скупчення громадян, і за допомогою гучномовця звертаються до перехожих і закликають виконувати карантинні вимоги", - говориться в повідомленні.

"Ще раз закликаємо громадян не порушувати встановлених протиепідемічних заходів, використовувати засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції, щоб не піддавати себе і навколишніх небезпеці", - повідомили в столичній поліції.

Зокрема, з понеділка, 5 квітня, і до п'ятниці, 16 квітня, до обмежень, які діють з 20 березня, додаються такі: будуть закриті всі школи і дитячі садки; весь громадський транспорт - і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури); керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу або, у кого є можливість, надати відпустки; заклади громадського харчування зможуть працювати тільки навинос або доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня); продуктові ярмарки припинили роботу з 1 квітня.



З 20 березня в Києві також забороняється: робота установ культури (закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота торгово-розважальних центрів; проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну людину.



Також з 20 березня в столиці заборонено проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших); присутність глядачів на спортивних змаганнях; заклади громадського харчування працюють тільки навинос.