Поліція досі не спіймала полтавського терориста

Поліцейські продовжують пошуки небезпечного злочинця Романа Скрипника, який, погрожуючи гранатою, взяв в заручники офіцера поліції. Подія мала мето в Полтаві, 23 липня 2020 року.

"Всі заходи (з пошуку Скрипника - ред.) Тривають щодня. Співробітники поліції продовжують прочісувати поля і лісопосадки і населені пункти ", - повідомили в прес-службі.

Також для пошуків Скрипника залучається спеціальна техніка.

Нагадаємо, 23 липня співробітники карного розшуку Полтавської області проводили операцію із затримання людини, який підозрюється в крадіжці автомобілів. Під час його затримання ця людина встиг дістати гранату РГД-5, витягнув чеку і схопив за руку співробітника поліції. Пізніше замість співробітника поліції в заручники було взято начальник карного розшуку. Злочинцеві дали службовий автомобіль, на якому він разом із заручником пересувався по місту.

Правоохоронці дали можливість Скрипнику виїхати за межі міста на службовому автомобілі.

Пізніше стало відомо, що Скрипник посеред дороги кинув авто і сховався в лісопосадці. Захоплений в заручники офіцер поліції звільнений.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 ( "Посягання на життя працівника правоохоронного органу"), ст. 349 ( "Захоплення працівника правоохоронного органу в заручники") і ст. 263 ( "Незаконне поводження з боєприпасами") Кримінального кодексу України.

Зловмиснику може загрожувати довічне ув'язнення позбавлення волі.