Прикордонник випустив Порошенко на Мальдіви отримав підозра

Встановлено, що в 2018 році прикордонник незаконно наказав військовослужбовцям пропустити через кордон головнокомандувача ЗСУ Порошенко і його супутників - поза пунктом пропуску.

Слідство також перевіряє причетність цього прикордонника та інших членів керівництва ДПСУ та Управління держохорони до переправленням через кордон вищих посадових осіб без проходження контролю.

Нагадаємо, 31 липня 2019 року ГБР відкрило кримінальне провадження через поїздку Порошенко на Мальдіви в січні 2018 року по заявою Андрія Портнова. Він заявив, що, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Також 6 листопада суд надав ГБР доступ до інформації про суми заробітної плати, доходів і сплачених Порошенко страхових внесків за 5 років.

Нагадаємо! Порошенко з родиною провів відпустку на Мальдівах, причому вилетів він з України під вигаданим ім'ям "прикриття" і оселився в готелі на островах як Mr Incognito Petro Ukraine. Сім'я Порошенко покинула країну не через офіційну зону прикордонного контролю, а через "спецвиход" аеропорту "Київ" (Жуляни) на авіалайнері Falkon 7X. Все сімейство гаранта також вилітала під чужими іменами, такими як: Віра Лазарева, Іван Дегтерев, Євгенія Сафонова, Олександр Сичніков, Катерина Боєва, Віталій Кокорін, Олена Сенченко, Ольга Герасименко.