Підконтрольна Кремлю УПЦ провела в Києві масштабну пропагандистську акцію

11:15 28 липня Київ, Україна

Підконтрольній Кремлю Українській православній церкві вдалося провести 27 липня масштабний пропагандистський захід - Велику Хресну ходу, на який зібралися за інформацією від різних джерел від 55 до 350 тисяч вірян з різних куточків України, а також інших симпатиків РФ країн.



Експерти застерігали, що захід буде проходити з порушеннями протиепідеміологічних вимог з метою поширення коронавірусної інфекції, зриву візиту Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, а також поширення пропагандистських наративів. Більш того, існував ризик провокацій і терактів, які могли спричинити численні жертви.



На щастя, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, терактів і провокацій не відбулося, щодо зростання кількості заражених COVID-19 стане відомо через 2 тижні.



У той самий час досить-таки успішно був реалізований масштабний інформаційно-пропагандистський акт, основні «посили» якого: «геноцид парафіян РПЦвУ», «Вселенський патріарх Варфоломій винен в розколі православ'я», «релігійне протистояння в Україні», «захистіть від Варфоломія» і т.д.





Необхідно розуміти, що останнім часом спостерігається активізація проросійських сил, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, підірвати віру не тільки до української влади, а й до питань національної ідентичності та історичної пам'яті. Підміняючи поняття, маніпулюючи фактами і дезінформуючи, Москва втягує українців, які часто нічого не підозрюють, в свої масштабні проєкти, спрямовані проти суверенітету і цілісності України.