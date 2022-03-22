Під Одесою масово гине креветка

15:10 23 червня Київ, Україна

В Одеській області в деяких місцях Хаджибейського лиману відпочивальники виявили величезну кількість мертвої морської креветки.

Про це повідомляє Думська.



Очевидець, який зробив фотографії на місці події, повідомив, що в деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.



За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України Євгена Соколова, причин мору креветки може бути багато - від підвищення температури повітря до забруднення води.