Під Одесою масово гине креветка

В Одеській області в деяких місцях Хаджибейського лиману відпочивальники виявили величезну кількість мертвої морської креветки.
Про це повідомляє Думська.
Очевидець, який зробив фотографії на місці події, повідомив, що в деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.
За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України Євгена Соколова, причин мору креветки може бути багато - від підвищення температури повітря до забруднення води.
Очевидець, який зробив фотографії на місці події, повідомив, що в деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.
За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України Євгена Соколова, причин мору креветки може бути багато - від підвищення температури повітря до забруднення води.
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