Під Миколаєвом більше сотні вантажних фур перекрили рух

12:53 18 жовтня Київ, Україна

Не дарма народна мудрість зв'язала разом дурнів і дороги. Адже, навіть якщо хтось розумний побудує дороги, то, вибачте, через дурнів ці дороги знову зникнуть.

Для того, щоб в країні були дороги, їх мало побудувати, ними потрібно навчитися користуватися. До чого цей вступ - читайте далі.

На в'їзді до Миколаєва перевізники, які саботують зважування, створили штучний затор більш ніж з сотні вантажівок. Про це пише Укртрансбезпека в Facebook.

Як зазначає відомство, в суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнуванню дороги було прийнято рішення про розгортання на ділянці дороги в місті Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту габаритно-вагового контролю, який повинен був працювати цілодобово.

"Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК і створюють штучний затор більш ніж з 100 вантажівок. За попередньою інформацією - вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція", - повідомляє відомство.

Нагадаємо, на дорогах України запустили 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував відео, яке демонструє ефективність роботи пункту габаритно-вагового контролю.