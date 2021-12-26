Майже 100 тисяч пар зареєструвалися в рамках проекту "Шлюб за добу"

13:18 17 серпень Київ, Україна

В Україні запущено і вже на протязі чотирьох років успішно працює пілотний проект під назвою "Шлюб за добу". Він працює в 75 населених пунктах країни і користується великою популярністю в українців.

Одним з перших міст, в якому цю послугу запустили відразу ж, стала Одеса. Біля обладміністрації звели стилізовану в українському стилі «Хату одружень». Експрес-реєстрація шлюбу проводилася тут цілодобово: в день і час, вибрані нареченим і нареченою, в тому числі в день подачі заяви, в нічний час, святкові та вихідні дні. Найкоротший термін проведення реєстрації шлюбу для громадян України становить одну годину.

Дуже швидко цей проект знайшов популярність і в Києві, а також низці великих обласних центрів країни.

«Цією послугою вже скористалися понад 98 тисяч пар», - повідомили в Міністерстві юстиції.

У числі лідерів: Київ - 17 124 пари, Одеса - 13 632, Львів - 5 305, Харків - 5 046 і Маріуполь - 4 984.

Статистика розірвання укладених таким чином сімейних союзів відсутня.