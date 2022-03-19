Чому українці не прийшли на вибори. Опитування групи Рейтинг

10:38 26 жовтня Київ, Україна

Соціологічна група Рейтинг провела опитування серед наших співгромадян для того, щоб розбиратися в причинах низької явки на вчорашніх виборах. Явка склала всього 37%.

В ході опитування стало відомо, що:

20% виборців не прийшли за станом здоров'я,

19% - не могли проголосувати через прописку,

15% - були зайняті,

14% - не знали, за кого голосувати,

12% опитаних заявили, що вибори були їм нецікаві,

10% - відмовилися від голосування через пандемію.



Водночас якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, хто не голосував, проголосували б сьогодні, 13% - 50/50, 14% - можливо і 25% - не голосували б.



63% громадян, що не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки - відчувають надію.